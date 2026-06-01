Galatasaray'da ikinci başkan belli oldu: Görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan yeniden Metin Öztürk oldu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Galatasaray Kulübünün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi.
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.
Galatasaray Kulübünün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.
Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi.
Daha sonra yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurullarında yer alan üyelere mazbataları sunuldu.
İKİNCİ BAŞKAN BELLİ OLDU
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk oldu.
Yapılan görev dağılımı şu şekilde:
- Başkan: Dursun Aydın Özbek
- İkinci Başkan: Metin Öztürk
- Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
- Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu
- Genel Sekreter: Can Natan
- Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi