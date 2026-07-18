Galatasaray'da Icardi'nin yerine gelecek isim belli oldu

Üst üste 5. kez şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması sonrası golcü arayışlarına hız verdi.

ICARDI'NİN YERİNE GELECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Mathys Tel’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarında 21 yaşındaki Fransız golcünün artı 4 yabancı statüsüne uygun olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hem kısa vadede katkı sağlayacak hem de uzun yıllar takımın hücum hattını taşıyabilecek bir santrfor arayışını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Mathys Tel adaylar arasında ön plana çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

GARDI BÜYÜK ROL OYNAYACAK

Galatasaray yönetimi, yüksek bonservis maliyetini ötelemek amacıyla Tottenham'a satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde, kulübün uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajer George Gardi'nin de sürece doğrudan dahil olması bekleniyor.

MATHYS TEL'İN KARİYERİ

Fransız futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Mathys Tel, altyapı eğitimini Rennes'te aldıktan sonra 2022 yaz transfer döneminde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e imza attı. Alman ekibinde büyük umutlarla kadroya katılan genç forvet, zaman zaman yeteneğini ortaya koyan performanslar sergilese de ilk 11'de kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Düzenli forma şansı bulamamasının ardından kariyerine İngiltere'de devam etme kararı alan Tel, Tottenham'ın yolunu tuttu.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Asıl mevkisi santrfor olan ancak sol kanatta da etkili şekilde görev yapabilen Mathys Tel, sürati, adam eksiltme becerisi ve gol vuruşlarındaki başarısıyla öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, dinamik oyun yapısıyla hücum hattına önemli bir hareketlilik katacağına inandığı genç Fransız için Galatasaray yönetimi transferi sonuçlandırmak adına tüm imkanlarını seferber etmeyi planlıyor.