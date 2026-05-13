Galatasaray'da eleştirilerin hedefi haline geldi: Süper Lig ekibi talip oldu

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Günay Güvenç için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GAZİANTEP FK TALİP OLDU

Deneyimli file bekçisine daha önce formasını da giydiği Gaziantep FK talip oldu. Kırmızı-siyahlıların sezon sonu harekete geçeceği öne sürüldü.

15 MAÇTA 14 GOL GÖRDÜ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü. 5 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

SAMSUNSPOR MAÇI ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

34 yaşındaki file bekçisi özellikle 4-1’lik Samsunspor mağlubiyetinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu.