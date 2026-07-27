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Halk TV Spor Galatasaray'da Dursun Özbek'in sabrı taştı: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

Galatasaray'da Dursun Özbek'in sabrı taştı: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

Galatasaray'da Dursun Özbek, yönetime uyarılarda bulundu. Özbek, transferlerin basına sızması halinde yaptırım uygulayacağını vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Dursun Özbek'in sabrı taştı: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Dursun Özbek'ten yönetime uyarı geldi. Yönetim kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek, transferlerin basına sızmaması konusunda açık açık uyardı.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Dursun Özbek konuşmasında “Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem konular basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in sabrı taştı: Kimsenin gözünün yaşına bakmam - Resim : 1

4 BÖLGEYE TAKVİYE YAPACAKLAR

Sarı-kırmızılılar transferde 4 bölgeye takviye yapacak. Yönetim, 10 numara, stoper, kanat ve golcü transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

10 numara pozisyonu için Jamal Musiala'yla anlaşıldığına dair haberler çıksa da yönetimden yalanlama geldi. Transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ICARDI SONRASI ARAYIŞ BAŞLADI

Mauro Icardi'yle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bir anca yedek golcü transferini gerçekleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, forvete genç bir yabancı ismi transfer etmeyi planlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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