Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul sona erdi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçime mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak girdi.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN

2 bin 79 kişinin oy kullandığı seçimin sonucunda Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Dursun Özbek, üst üste 3. kez başkanlığa seçilmiş oldu.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Deneyim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.