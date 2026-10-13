Galatasaray'da Dries Mertens geri dönüyor

Galatasaray'da eski yıldız Dries Mertens ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı isimle yeniden bir araya gelmek istediği ve kulüp bünyesinde görev almasını planladığı öne sürüldü.

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Mertens'i teknik direktör Okan Buruk'un ekibine dahil etmek istiyor. Tecrübeli ismin kulüp organizasyonunda yer alması için çalışmaların gündeme geldiği belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖR OLMAYACAK

343 Digital YouTube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli, Galatasaray'ın Dries Mertens için düşündüğü görevin sportif direktörlük olmadığını ifade etti.

Yürekli, sarı-kırmızılıların Belçikalı eski futbolcuyu Okan Buruk'un teknik ekibinde ya da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde görev alacağı farklı bir organizasyonda değerlendirmek istediğini belirtti.

OKAN BURUK'UN EKİBİNE Mİ KATILACAK?

Galatasaray yönetiminin, kulübü ve takımı yakından tanıyan Mertens'in deneyiminden yararlanmayı hedeflediği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun hangi pozisyonda görev alacağına ilişkin ise henüz netleşmiş bir karar bulunmuyor.

Mertens'in teknik ekipte mi yoksa Kemerburgaz'daki futbol yapılanmasının farklı bir bölümünde mi yer alacağı, önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Galatasaray formasıyla taraftarların sevgisini kazanan Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemde takımın önemli isimlerinden biri oldu. Belçikalı futbolcunun yeniden kulüp bünyesinde yer alması ihtimali, taraftarlar arasında da merak uyandırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Mertens'i organizasyona dahil etme isteğinin hayata geçmesi halinde, eski yıldız bu kez futbolcu olarak değil, kulüp yapılanmasının bir parçası olarak Galatasaray'a hizmet edecek.