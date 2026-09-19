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Galatasaray'da dev maç öncesi yönetim müjdeyi verdi

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi prim kararı verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da dev maç öncesi yönetim müjdeyi verdi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'taki dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde milli araya lider olarak girmeyi garantileyecek. Trabzonspor karşısında hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi kararını verdi.

Galatasaray'da dev maç öncesi yönetim müjdeyi verdi - Resim : 1

GALATASARAY'DA PRİM KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor mücadelesi için prim kararını verdi. Yönetim sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde takıma 1 milyon euro prim dağıtacak.

OSIMHEN VE LEMINA SAKAT

Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mario Lemina forma giyemeyecek. İkili, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 5 haftada 13 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 7 puandaki Trabzonspor ise 10. sırada bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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