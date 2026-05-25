Galatasaray'da deprem: Dursun Özbek gözden çıkardı

Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak karar ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların 2 yıldız ismi gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre; başkan Dursun Özbek transfer sürecini bizzat yönetecek ve son kararı verecek isim olacak.

Geçen sezon Osimhen için 75, Singo ile Uğurcan için de 30'ar milyon euro veren Galatasaray, bu kez farklı davranacak.

Haberde, ekonomik olarak davranılacağı, Özbek'in oyuncu satışı yapmadan transferde yüksek harcamalar yapmamayı kararlaştırdığı belirtildi.

2 FUTBOLCU SATILACAK

Sarı kırmızılı takımda 2 futbolcuya önemli teklifler geldiği belirtildi. Bu isimlerin de Sara ve Sallai olduğu, bu ikilinin büyük olasılıkla satılacağı ileri sürüldü.

2 futbolcu da şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Ayrıca yüksek teklif gelmesi halinde bazı futbolcuların da gönderilebilekleri iddia edildi.

Barış Alper, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün gibi yerli yıldızların mutlaka takımda tutulması kararı da alınırken, başkan Dursun Özbek'in önce teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyeceği bildirildi.

Ardından Uğurcan Çakır'ın 2 milyon 250 bin euro olan yıllık maaşına da zam yapılacağı ileri sürüldü.