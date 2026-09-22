Galatasaray'da çalışmalar başladı: Başkan adaylığına hazırlanan 5 isim ortaya çıktı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu Amedspor'a kaptırdı.

SEÇİM KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Dursun Özbek ve Okan Buruk'a yönelik sert eleştiriler gelirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli'nin aktardığına göre; Galatasaray'da seçim kulisleri hareketlendi.

5 İSİM ADAYLIK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

2027-2028 sezonunun sonunda yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi 5 isim adaylık çalışmalarına başladı.

Haluk Yürekli'nin öne sürdüğü isimler şu şekilde:

Abdürrahim Albayrak

Eşref Hamamcıoğlu

Kaan Kançal

Ali Dürüst

Faruk Süren

FARUK SÜREN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Faruk Süren, UEFA Avrupa Kupası kazanıldığı dönemin Galatasaray başkanı olurken diğer isimler ise uzun yıllar sarı-kırmızılılarda yöneticilik yaptı. Eşref Hamamcıoğlu daha önce 2 kez Galatasaray başkanlığına aday olmuş birinde Dursun Özbek'e kaybetmişti.