Süper Lig'de gelecek sezon yürürlüğe girecek 10+4 yabancı kontenjan sistemi Galatasaray'ın transfer planlarını altüst etti.

Sarı - Kırmızılılarda kontenjan açmak için Gabriel Sara, Roland Sallai ve İsmail Jakobs'un satışı gündeme alındı.

OKAN BURUK İSYAN ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada yeni sisteme tepkisini dile getirirken "Herkesin kafasını karıştıran, yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil" sözleriyle adeta isyan etti. Okan Buruk, federasyonun bu adımını zamanlaması ve netliği bakımından sert bir dille eleştirdi. Buruk'un bu çıkışı dikkat çekti.

SIKINTI BÜYÜK: KONTENJAN DOLDU

Mevcut kadro yapısına göre gelecek sezon Galatasaray'ın durumu kritik! Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin bile takımda kalması halinde Mario Lemina ile birlikte 10 kişilik yabancı kontenjanı dolacak. 23 yaş altı 4 kişilik özel kontenjan içinse kadrodaki tek uygun isim Rhenato Nhaga olarak görünüyor. Bu tablo, Sarı - Kırmızılıların yalnızca 3 genç yabancı daha alma hakkına sahip olduğu anlamına geliyor.

TOPUN AĞZINDA 3 İSİM VAR

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, kontenjan açmak amacıyla Gabriel Sara, Roland Sallai ve İsmail Jakobs'a gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

Sara'nın talipleri var

Brezilya milli takımı oyuncusu Sara'nın yaratıcı orta saha profiliyle Avrupa'da ciddi talipleri bulunuyor.

Sallai'nin performansı dikkat çekti

Macar kanat oyuncusu Sallai ise sezon içinde gösterdiği performansla radarlardan düşmedi.

Jakobs Almanya yolcusu

Sol bek Jakobs içinse Bundesliga kulüplerinin ilgisi gündemde. Her üç isim de piyasa değeri yüksek oyuncular olduğundan olası satışlar hem kontenjan hem de mali açıdan Galatasaray'ı rahatlatacak.

10+4 SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig için hayata geçireceği yeni yabancı kontenjan düzenlemesi, kulüplerin kadrolarını kökten yeniden yapılandırmasını zorunlu kılıyor. Buna göre takımlar sahaya 10 yabancı oyuncu sürebilecek; ancak bu 10 kişinin 4'ünün 23 yaş altı olması şartı aranacak. Kağıt üzerinde basit görünen bu formül, özellikle Galatasaray gibi yabancı ağırlıklı kadro kuran takımlar için ciddi bir sorununa dönüşecek.

BURUK, ÖZBEK VE KAVUKCU MASAYA OTURUYOR

Transfer planlarının yeniden şekillenmesi için Okan Buruk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu hafta içinde bir araya gelecek. Bu toplantıdan çıkacak yol haritası, Sarı - Kırmızılıların yaz transfer dönemindeki tüm stratejisini doğrudan belirleyecek. Kimlerin kalacağı, kimlerin gönderileceği ve hangi profilde oyuncu aranacağı bu masada netlik kazanacak.