Galatasaray'da büyük çatlak: Dursun Özbek'e küstü toplantıya gelmedi

Galatasaray'da yönetim çatlağı gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Gökhan Dinç, Sarı Kırmızılılarda yaşanan gerginliği anlattı. Deneyimli isim ayrıca yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaşanacak sorunu da açıkladı.

Dünya Kupası'ndaki TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirten Dinç, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini öğrendiğini söyledi.

Yetkililerin bu kuralla yerli futbolcuların değerinin artacağını öngördüğü ifade edildi.

KAVUKÇU KÜSTÜ, TOPLANTIYA GİRMEDİ

Dinç'in en çarpıcı iddiası yönetim içindeki kırılmaya ilişkindi. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecini bizzat ele aldığı ve Eray Yazgan'ı da sürece dahil ettiği belirtildi.

Bu tabloda iddiaya göre futbol direktörü Abdullah Kavukçu'nun devre dışı kalması yönetim kurulu içinde ciddi bir gerginlik yarattı.

Dinç'e göre Kavukçu, Okan Buruk ile yürütülen transfer planlamasına katılmadığı için küserek yönetim kurulu odasına girmedi.

Dinç bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

Başkan Dursun Özbek transfer sürecini bizzat kendisi yönetecek.

Yöneticiler ise Özbek'in belirlediği oyuncularla görüşecek.

Yani futbola sadece Abdullah Kavukçu bakmayacak.

Eray Yazgan da işin içerisine girdi.

Kavukçu, Okan Buruk'la yapılan transfer planlamasına katılmadığı için küsüyor ve Yönetim Kurulu odasına girmiyor.

Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ile çalışmak istediğini söylüyor ama sen buna karışamazsın. Galatasaray'daki kararları Başkan verir.

ICARDİ GİDİYOR GİBİ

Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki ilişkinin kopma noktasına geldiğini aktaran Dinç, Başkan Dursun Özbek'in daha iyi bir forvet transfer edeceklerini açıkça söylediğini belirtti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Icardi'nin takımda kalmasına sıcak bakmadığı, yönetimin ise sözleşme şartlarında hiçbir esnemeye gitmediği öğrenildi.