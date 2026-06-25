"Galatasaray'da bizans oyunları dönüyor: Aynısını Fatih Terim ve Erden Timur'a yaptılar"

Galatasaray'ın yıllarca muhabirliğini yapan ve adım adım takip eden Serhat Ulueren'den çok çarpıcı iddialar geldi. Ulueren, Galatasaray'da bizans oyunları döndüğünü ileri sürdü.

Ulueren, Telegol programında sarı kırmızılı camiada ego çatışmaları çıktığını iddia etti.

"YÖNETİMDE KUMPAS VAR"

Ulueren, GS Gazete'deki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk, Mauro Icardi'nin gitmesinden yana. Başkan Dursun Özbek ve diğer yönetici Metin Öztürk ise kalmasından yana. Okan Buruk'la henüz sözleşme imzalanmadı. Çok ciddi bizans oyunları dönüyor. Aynısını Fatih Terim ve Erden Timur'a da yaptılar.

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu'ya yönetimde bir kumpas var. Bu adam Galatasaray'a para verdi, sponsor getirdi, Osimhen'i aldı. Belli ki yönetimde Metin Öztürk veya başkaları onun tekerine çomak sokuyor. Her an Kavukçu'nun istifa edebileceğini düşünüyorum. Çok yutkunuyor ve dedikleri yapılmıyor. Galatasaray'ın daha fazla büyümesini istemiyorlar."