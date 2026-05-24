Galatasaray'da Okan Buruk, Victor Nelsson'u takımda istemediğini bildirdi. Yönetim oyuncuyu, Samsunspor'a önerdi. Ancak Nelsson, Türkiye'de forma giymek istemediğini bildirdi.

Spor Servisi Editör
Galatasaray'da bileti kesildi: Gitmeyi reddetti

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor. Yönetime raporunu sunan Okan Buruk, Hellas Verona’da kiralık olarak forma giyen Victor Nelsson hakkında kararını verdi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Daha önce Norveçli futbolcuyla sorunlar yaşayan Okan Buruk, kampa bile gelmesini istemediğini belirterek gönderilmesini istedi.

SAMSUNSPOR'A ÖNERİLDİ

Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yolları ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncuyu Samsunspor’a önerdi. Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray’dan 2 ismi istediklerini dile getirdi.

GİTMEYİ REDDETTİ

Ancak Victor Nelsson, Türkiye’de forma giymek istemediğini belirterek Samsunspor'a gitmeyi reddetti.

YURT DIŞINDAN KULÜP ARANIYOR

Oyuncunun bu tavrından rahatsız olan Galatasaray yönetimi, yurt dışından yeni kulüp arayışlarına başladı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
