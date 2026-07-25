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Galatasaray'da beklenen Leroy Sane gelişmesi sonunda oldu

Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da Leroy Sane kampa katıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da beklenen Leroy Sane gelişmesi sonunda oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor.

Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılılar dinamik ısınmayla başladı. Pas ve topa sahip olma çalışması yapan Galatasaray çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

LEROY SANE KAMPA KATILDI

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leroy Sane izninin sona ermesiyle birlikte kampa katıldı. Sane yeni sezon öncesi ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Galatasaray hazırlıklarına 26 Temmuz Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'da beklenen Leroy Sane gelişmesi sonunda oldu - Resim : 1

SIRADAKİ RAKİP VENEZİA

Buradaki ilk hazırlık maçında Monza'ya kaybeden Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia ile karşılaşacak. Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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