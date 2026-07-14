Galatasaray'da beklenen ayrılık resmen açıklandı: Dursun Özbek yerini hemen doldurdu

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Yeni sezon öncesi Galatasaray'da beklenen istifa gerçekleşti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu görevinden ayrıldı.

YERİNE TUNA GÜLEÇ ATANDI

Dursun Özbek'in kararıyla yerine Tuna Güleç atandı. Sarı-kırmızılılardan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2026 tarihli kararı ile; Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Tuna Gülenç'in atanmasına karar verilmiştir.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNDE YER VERMEDİ

Galatasaray'da gerçekleştirilen son olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu'na yönetiminde yer vermemişti.

İbrahim Hatipoğlu aşil tendomunun kopması nedeniyle görevi sırasında ağır bir operasyon geçirmişti. Hatipoğlu bu yüzden bir süre geri planda kalmıştı.