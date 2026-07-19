Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Resmen imzayı attı

Çaykur Rizespor transfer rüzgarı estirmeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katan Rize ekibi, Galatasaray'dan da Ahmed Kutucu'yu kiraladığını açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor’da Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı. Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

AHMED KUTUCU KARİYERİ

Ahmed Kutucu, futbola Almanya'da başladı. Schalke 04 altyapısında yetişen milli futbolcu, gösterdiği performansla A takıma kadar yükseldi ve Bundesliga'da forma giyerek profesyonel kariyerine önemli bir adım attı.

Daha sonra Hollanda ekibi Heracles Almelo'da kiralık olarak görev yapan Kutucu, ardından Türkiye'ye transfer oldu. Süper Lig'de önce RAMS Başakşehir forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Eyüpspor'a katılarak istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Hücum hattındaki etkili oyunuyla öne çıkan Ahmed Kutucu, başarılı çıkışının ardından Galatasaray kadrosuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Alt yaş kategorilerinden itibaren Türkiye Milli Takımı formasını terleten Ahmed Kutucu, A Milli Takım'da da görev alarak uluslararası arenada ülkesini temsil etti.