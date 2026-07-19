Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Yönetim duymak bile istemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A İZİN YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; milli futbolcu, Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında kilit rol oynuyor. Yönetim, hem Avrupa hem de Arap kulüplerinin radarında olan futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. Oyuncuya gelecek teklifler dikkate alınmayacak.

NEOM'A GİDEMEDİ

Bu sezonun başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom'la anlaşan Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık talebi reddedildi. Taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken milli futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gidildi.

12 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Yılmaz, 12 gol ve 16 asist kaydetti.