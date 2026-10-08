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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray yönetimi sözleşmesi 2028'de bitecek olan Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip kadro planlamasını sürdürüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE SÖZLEŞME UZATILACAK

Ara dönemde gerekli takviyeleri yapmayı planlayan sarı-kırmızılılardan bir hamle de iç transferde geldi. Posta'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı - Resim : 1

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Barış Alper Yılmaz imzayla birlikte ciddi de bir zam alacak.

OKAN BURUK'TAN DESTEK

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk 6 haftasında beklentilerin altında kaldı. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk desteğini belirtti.

GOL YA DA ASİST KAYDEDEMEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 7 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 535 dakika sahada kaldı. Yılmaz gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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