Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı
Galatasaray yönetimi sözleşmesi 2028'de bitecek olan Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip kadro planlamasını sürdürüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ İLE SÖZLEŞME UZATILACAK
Ara dönemde gerekli takviyeleri yapmayı planlayan sarı-kırmızılılardan bir hamle de iç transferde geldi. Posta'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Barış Alper Yılmaz imzayla birlikte ciddi de bir zam alacak.
OKAN BURUK'TAN DESTEK
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk 6 haftasında beklentilerin altında kaldı. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk desteğini belirtti.
GOL YA DA ASİST KAYDEDEMEDİ
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 7 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 535 dakika sahada kaldı. Yılmaz gol ya da asist kaydedemedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi