Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip kadro planlamasını sürdürüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE SÖZLEŞME UZATILACAK

Ara dönemde gerekli takviyeleri yapmayı planlayan sarı-kırmızılılardan bir hamle de iç transferde geldi. Posta'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Barış Alper Yılmaz imzayla birlikte ciddi de bir zam alacak.

OKAN BURUK'TAN DESTEK

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk 6 haftasında beklentilerin altında kaldı. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk desteğini belirtti.

GOL YA DA ASİST KAYDEDEMEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 7 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 535 dakika sahada kaldı. Yılmaz gol ya da asist kaydedemedi.