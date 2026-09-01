Galatasaray'da ayrılık talebi reddedildi: Okan Buruk planlarını bozdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılmak istediğini bildiren Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.

LUCAS TORREIRA FIORENTINA'YA GİTMEK İSTEDİ

İtalyan basınından SpaceViola'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Uruguaylı futbolcu, Fiorentina'nın teklifine sıcak bakarken araya Okan Buruk girdi.

OKAN BURUK TRANSFERİ VETO ETTİ

Haberde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yönetimle görüşerek ayrılığı veto ettiği belirtildi. Buruk'tan gelen rapor doğrultusunda yönetim, transfere izin vermeyeceğini iletti.

3 MAÇA DA İLK 11'DE BAŞLADI

Okan Buruk, yeni sezonda oynanan 3 maçta da Lucas Torreira'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Deneyimli orta saha, 1 asist kaydetti.