Galatasaray'da ayrılık kapıda: Sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda istemediği Victor Nelsson, İtalya'ya gidiyor.

VICTOR NELSSON İTALYA YOLCUSU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Monza, Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü ile Galatasaray yönetimi arasındaki görüşmeler ise ileri düzeyde devam ediyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların, Danimarkalı futbolcunun transferinden bonservis kazanması beklenmiyor. Oyuncunun sözleşmesini feshederek gitmek istediği biliniyor.

HELLAS VERONA'DA 38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, 38 maça çıktı. Deneyimli stoper, 3 bin 316 dakika sahada kaldı.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray yönetimi, oyuncuyu 2021-2022 sezonunda 7.5 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer etti.