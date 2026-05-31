Galatasaray'da ayrılık kapıda: Dev bonservis bedeliyle gidiyor

Aston Villa, Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer etmeye hazırlanıyor. Oyuncuyla el sıkışan İngiliz kulübü, 35 milyon euro karşılığında Galatasaray yönetimiyle büyük oranda anlaştı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

GABRIEL SARA ASTON VILLA'YA GİTMEYE HAZIRLANIYOR

TFF'nin açıkladığı 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle eli zorlaşan sarı-kırmızılılarda ayrılık kapıda. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Gabriel Sara, Aston Villa'ya gitmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY 35 MİLYON EURO KAZANACAK

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan İngiliz ekibi, Gabriel Sara'yla anlaşmaya vardı. Galatasaray yönetimiyle yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Gabriel Sara'nın ayrılığından 35 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı ifade edildi.

42 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

18 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu 2024-2025 sezonunun başında Norwich City'den kadrosuna kattı. Transfer için 18 milyon euro bonservis ödendi.

