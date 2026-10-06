Galatasaray'da 8 futbolcu için karar çıktı: Yönetimden sürpriz mesaj

Süper Lig'de Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Sezon sonunda 8 futbolcunun sözleşmesi sona ererken sarı-kırmızılılarda karar çıktı.

"ÖNCE LİG BİTSİN"

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi sözleşme yenileme görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Ara transfer döneminde iç transfer yapmayı düşünmeyen yönetim futbolculara "Önce lig bitsin, şampiyon olalım, sonra oturup konuşuruz. Sizlerin taleplerini masaya yatırırız" mesajını gönderdi.

DİKATLERİN DAĞILMASINI İSTEMİYORLAR

Galatasaray'ın bu kararı hem bütçe disiplini hem de futbolcuların sözleşme görüşmeleriyle dikkatinin dağılmaması adına aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN 8 İSİM

Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, İsmail Jakobs, Bitshiabu (kiralık), Lesley Ugochukwu'nun (kiralık)