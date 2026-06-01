Galatasaray'da 6 imza

Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken muhabir Burhan Can Terzi'nin Sportcell YouTube kanalında aktardığı bilgiye göre Galatasaray yönetimi bazı kulüp üyelerine ve ilgili isimlere çarpıcı bir açıklama yaptı.

Terzi, "Biz 6 isimle imza aşamasına geldik, istediğimiz an bitirme aşamasına geldik ancak şu an kadro şişkin durumda olduğu için, yabancı sayısı şişkin durumda olduğu için bazı isimleri bitiremiyoruz" ifadeleriyle transferdeki son gelişmeleri aktardı.

10+4 KURALI FRENİ

TFF'nin 2026-27 sezonu için yürürlüğe koyduğu 10+4 yabancı kontenjan kuralı, Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan en kritik etken olarak öne çıkıyor. Mevcut kadroda yabancı oyuncu sayısının sınırın üzerinde olması, görüşmeleri tamamlanan isimlerin imzasının atılmasını fiilen durduruyor. Bu tablo, Galatasaray'ın önce satış yapması, ardından alım gerçekleştirmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNCE SATMAK, SONRA ALMAK

Galatasaray'ın bu süreçteki en kritik görevi yabancı kontenjanında yer açmak. Gabriel Sara, Roland Sallai ve İsmail Jakobs gibi isimlere gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Mauro Icardi'nin akıbetinin netleşmesi ve kiralık oyuncuların durumunun çözüme kavuşturulması bu sürecin belirleyici adımları olacak. Her çıkış, bekleme odasındaki 6 transferden birinin kapıdan girmesi anlamına geliyor.

4 YILLIK REKORU KORUMA HEDEFİ

Dört yıl üst üste şampiyonluk kazanarak kendi rekorunu egale eden Galatasaray, önümüzdeki sezonda yalnızca iç ligde değil Şampiyonlar Ligi'nde de daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.