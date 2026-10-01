Galatasaray'da 2 futbolcu dayanamadı: Şikayet edip taleplerini bildirdiler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ilk 11'de değişiklik yapması beklenen sarı-kırmızılılarda 2 futbolcu, teknik ekiple bir görüşme gerçekleştirdi.

TEKNİK EKİPLE GÖRÜŞTÜLER

TRT Spor'da yer alan habere göre; bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan yapılan toplantıda rahatsızlığını dile getirdi. İkili daha çok forma giymek istediğini bildirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN TOPLAMDA 11 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maçta forma giyebildi. Gündoğan, Çorum FK maçında 6 dakika ve Sporting Lizbon maçında 5 dakika sahada kalabildi.

KAAN AYHAN 1 MAÇTA 1 DAKİKA SAHADA KALDI

Kaan Ayhan ise sadece 1 maçta forma giydi. Yine Çorum FK maçında sahaya çıkan Kaan Ayan 1 dakika süre buldu.