Galatasaray'a sürpriz orta saha

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'ın Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt ile yürüttüğü görüşmeler sürpriz bir boyut kazandı.

Can Uzun'un menajeri, aynı zamanda çalıştığı takım olan olan PSV Eindhoven'ın genç yıldızı Paul Wanner'i de sarı-kırmızılılara önerdi.

Galatasaray, 20 yaşındaki Avusturyalı orta sahayı istiyor.

PAUL WANNER KİMDİR?

20 yaşında olmasına karşın PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinden birinde forma giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

Avusturya Milli Takımı'nı 3 kez temsil eden genç orta saha, Hollanda Eredivisie'nin rekabetçi ortamında kendini kanıtlayarak büyük potansiyel olarak değerlendirilen isimler arasına girdi. PSV ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeli, uzun kontrat nedeniyle yüksek bir rakama işaret ediyor.

İNGİLİZ KULÜPLERİ DE DEVREDE

Galatasaray'ın Wanner için tek talip olmadığı anlaşılıyor. İngiliz kulüplerinin de genç Avusturyalı'yı yakından takip ettiği öğrenildi. Premier Lig'in finansal cazibesi göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın bu rekabette üstünlük sağlaması kolay olmayacak. Sarı-kırmızılılar İstanbul'un yaşam kalitesi ve Şampiyonlar Ligi platformunu koz olarak kullanacak.

10+4 KURALI VE WANNER DENKLEMİ

20 yaşındaki Wanner'in profili, TFF'nin 10+4 yabancı kontenjan kuralı açısından da kritik bir avantaj sunuyor. 2003 doğumlu veya sonrası oyuncuların 4 kişilik genç yabancı kontenjanında değerlendirileceği düşünüldüğünde Wanner bu kota dahilinde transfer edilebilecek nitelikte.