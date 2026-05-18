Galatasaray'a resmen veda etti

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray sezonu kapattı. 34 haftada 77 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

NOA LANG'DEN VEDA MESAJI

Sezonu bitiren sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Noa Lang veda etti.

Sosyal medyadan bir veda paylaşımı yapan Hollandalı futbolcu, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

BONSERVİS TALEBİ AYRILIĞI KAÇINILMAZ HALE GETİRDİ

Yıldız futbolcu her ne kadar sarı-kırmızılılarda kalmak istese de Napoli'nin 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep etmesi nedeniyle ayrılık kaçınılmaz oldu.

2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asist kaydetti.