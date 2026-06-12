Galatasaray'a resmen geri döndü: İngilizler açıkladı
Galatasaray'ın Southampton'a kiraladığı Elias Jelert için karar verildi. İngiliz kulübü oyuncunun bonservisinin alınmayacağını duyurdu.
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği Elias Jelert hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
BONSERVİSİ ALINMAYACAK
Sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da kiralık geçiren Elias Jelert hakkında karar verildi. İngiliz kulübü, oyuncunun bonservisinin alınmayacağını duyurdu.
Danimarkalı sağ bek, anlaşmanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri döndü.
SOUTHAMPTON'DA 11 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Southampton formasıyla 11 maça çıkan Elias Jelert, 576 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu bu sürede 1 asist kaydetti.
9 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Galatasaray yönetimi, Elias Jelert'i 2024-2025 sezonunun başında Kopenhag'dan transfer etti. Oyuncu için 9 milyon euro bonservis ödendi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi