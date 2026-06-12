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Halk TV Spor Galatasaray'a Premier Lig yıldızı: TRT'de açıkladı

Galatasaray'a Premier Lig yıldızı: TRT'de açıkladı

Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar, Premier Lig'den bir forvetin yakında sarı-kırmızılılarla anılacağını TRT ekranlarında açıkladı. Bonservis bütçesinin büyük bölümünün ise orta sahaya ayrılacağını belirtti.

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Galatasaray'a Premier Lig yıldızı: TRT'de açıkladı

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hedefleri netleşmeye başlıyor.
TRT Spor yayınında konuşan Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar, sarı-kırmızılıların radarına Premier Lig'in girdiğini açıkladı. Akpınar'a göre İngiltere'den bir forvet oyuncusunun adı yakında Galatasaray ile birlikte anılacak.

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BONSERVİS ORTA SAHAYA

Akpınar'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise bütçenin dağılımıyla ilgiliydi. Forvet transferinin bonservisli mi yoksa farklı bir model üzerinden mi gerçekleşeceği henüz netlik kazanmasa da Akpınar, kulübün bonservis bütçesinin büyük bölümünü orta saha için kullanacağını vurguladı. Yabancı kuralı nedeniyle görüşmelerin zorlaştığı bu süreçte yönetimin nokta atışı hamleler yapmayı planladığı belirtildi.

ÖNCELİK BELLİ

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda öncelikli takviye bölgeleri orta saha ve santrfor olarak öne çıkıyor. Osimhen'in kalacağı varsayıldığında forvet transferinin ikinci bir seçenek mi yoksa farklı bir profil mi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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