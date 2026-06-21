Galatasaray'a kötü haber geldi

Real Madrid, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla Eduardo Camavinga'nın gönderilecekler listesine alındığını netleştirdi. Galatasaray'ın da takipte olduğu 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için İspanyol devi 60 milyon euro talep ediyor ancak Camavinga kulübünden ayrılmak istemiyor.



Real Madrid, yaz transfer döneminin en çarpıcı gelişmelerinden birini yaşıyor. İspanyol basınından Sport'un haberine göre İspanyol devi, genç Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla şekillendiği belirtildi.

60 MİLYON MASAYA

Real Madrid, 23 yaşındaki Camavinga için bonservis bedelini 60 milyon euro olarak belirledi. Oyuncunun güncel piyasa değerinin 50 milyon euro olarak gösterildiği dikkate alındığında İspanyol devinin bu rakamın üzerinde bir talep ortaya koyduğu görülüyor. Camavinga'nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

AVRUPANIN DEVLERİ SIRADA

Camavinga için transfer yarışı oldukça kalabalık bir görünüm sergiliyor. Real Madrid'e transferinden önce de ilgisini ortaya koyan Paris Saint-Germain'in bu talebini sürdürdüğü öğrenildi. Manchester United, Juventus, Chelsea ve Liverpool da İspanyol kulübüyle temas kurarak Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti. Türkiye'den ise Galatasaray'ın Camavinga dosyasını takip ettiği belirtildi.

REAL'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Tüm bu yoğun ilgiye karşın Camavinga'nın tutumu net: Fransız oyuncu Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Camavinga'nın kulüpte kalarak performansını yeniden yükseltmek ve hakkındaki olumsuz algıyı tersine çevirmek istediği öğrenildi. Geçen sezon La Liga ve Avrupa maçları dahil 43 karşılaşmada görev alan Camavinga, bu sürede yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebildi.

MOURINHO FAKTORÜ

Camavinga'nın gönderilecekler listesine alınmasında Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının belirleyici bir etken olduğu dikkat çekiyor. Yeni dönemde kadro yapılanmasını kendi vizyonuna göre şekillendirmek isteyen Mourinho'nun Camavinga'yı planlarında görmediği ve satış kararının bu doğrultuda şekillendiği belirtildi.