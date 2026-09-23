Galatasaray'a kötü haber: Barcelona maçında da yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz'de Sporting'e 2-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını Barcelona ile yapacak.

13 Ekim'de Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray'a bu önemli maç öncesinde kötü haber geldi.

BARCELONA MAÇINDA DA YOK

Yıldız oyuncu Barcelona maçında da oynayamayacak.

Sarı kırmızılı takımda antrenmanda sakatlanmasının ardından forma giyemeyen Wilfried Singo'nun milli aradan sonra da geri dönemeyeceği belirtildi. Fanatik'teki habere göre 25 yaşındaki oyuncunun, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyeceği ifade edildi.

Singo, bu sezon sarı kırmızılı formayı sadece 41 dakika giyebildi. Fildişili oyuncu milli takımıyla Dünya Kupası'nda da sakatlık geçirmiş, bu nedenle kamp döneminde de performans gösterememişti.

Galatasaray'da Roland Sallai'nin de sakatlığı sürüyor. Singo'nun yokluğunda sağbek görevi yapan Sallai'nin tedavisinin sürdüğü de bildirildi.