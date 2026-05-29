Galatasaray'a gelmek için kulübüne rest çekti

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin gündemine aldığı isim belli oldu.

GALATASARAY'A GELMEK İÇİN REST ÇEKTİ

Nijerya basınından Daily Post’un haberine göre; devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediği ancak Club Brugge'nin bırakmadığı Onyedika, ayrılık konusunda kulübüne rest çekti.

25 yaşındaki futbolcunun ilk 11'deki yerini kaybetmesi sonrası takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli orta sahanın, Belçika temsilcisine transferine izin verilmesi için baskı yaptığı belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Club Brugge, Galatasaray'ın ocak ayında Onyedika için yaptığı teklifi reddetmişti.

Belçika ekibinin yaz transfer döneminde nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Galatasaray yönetiminin, orta saha rotasyonunu güçlendirme adına Onyedika transferini yeniden gündemine aldığı yazıldı.

Nijeryalı yıldızın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.