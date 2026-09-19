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Halk TV Spor Galatasaray'a büyük şok: Trabzonspor dev maçta fark attı

Galatasaray'a büyük şok: Trabzonspor dev maçta fark attı

Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mohamed Salah, hat-trick yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a büyük şok: Trabzonspor dev maçta fark attı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah, 39. dakikada ise Noah Saviolo kaydetti.

OKAN BURUK VE UGOCHUKWU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, Buruk'a yoğun itirazdan dolayı ikinci karttan kırmızı kart gösterdi.

Oyuna sonradan giren Leslew Ugochukwu'da Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

REIS İLK MAÇTA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Hafta içerisinde bordo-mavililerle anlaşmaya varıp kente gelen teknik direktör Thomas Reis ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

LİDERLİK TEHLİKEYE GİRDİ

Bu sonuçla birlikte 13 puanda kalan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Amedspor - Beşiktaş maçında taraflardan birinin galip gelmesi halinde sarı-kırmızılılar liderlik koltuğundan inecek. 10 puana ulaşan Trabzonspor ise 6. sıraya yükseldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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