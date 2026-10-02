Galatasaray’a beklenen haber geldi: Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçlerinde önemli aşama kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre iki futbolcunun da Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor.

OSİMHEN VE LEMİNA KADRODA OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un, iki oyuncuyu Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi.

Ancak Galatasaray teknik heyetinin, sakatlıktan yeni çıkan futbolcular konusunda temkinli davranacağı ve Osimhen ile Lemina'yı karşılaşmaya ilk 11'de başlatmayacağı ifade edildi.

OSİMHEN’E SON BÖLÜMDE GÖREV

Victor Osimhen'in maçın gidişatına göre ikinci yarının son bölümünde oyuna dahil edilmesi planlanıyor.

Nijeryalı golcünün yaklaşık 30 dakikalık süreyle sahada tutulmasının değerlendirildiği ve dönüşünün kontrollü şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

LEMİNA RİSKE ATILMAYACAK

Mario Lemina konusunda ise farklı bir plan üzerinde duruluyor.

Orta sahadaki alternatiflerin fazla olması nedeniyle Okan Buruk'un Gabonlu futbolcuyu Kasımpaşa karşılaşmasında riske etmeyebileceği belirtildi.

Lemina'nın tamamen hazır hale gelmesinin ardından forma giymesinin planlandığı ifade edilirken, Galatasaray sağlık ekibinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

GÖZLER KASIMPAŞA MÜCADELESİNDE

Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın kadroya dönme ihtimali teknik heyeti sevindirirken, iki futbolcunun da karşılaşmada ne kadar süre alacağı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılılarda önceliğin oyuncuların tamamen sağlıklı şekilde takıma kazandırılması olduğu ve sakatlıkların yeniden nüksetmemesi adına kontrollü bir dönüş planlandığı belirtildi.