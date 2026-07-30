Galatasaray'a Altın Portakal! Çok gizli transfer hamlesi bir telefonla ortaya çıktı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in talimatıyla büyük bir gizlilik içinde sürdürülen transfer çalışmaları, bir telefonla ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün "Portakallar" olarak bilinen Hollanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu için temaslarını sürdürdükleri belirlendi.

Eski Açık'tan Can Bedel'in haberine göre; Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders'ın Noa Lang'ı arayarak Galatasaray'la ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Noa Lang'ın olumlu görüş verdiği, Tijjani Reijnders'ın da teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.

TİJJANİ REİJNDERS KİMDİR?

28 yaşındaki Tijjani Reijnders, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

Futbola ülkesinde AZ Alkmaar'da başladı. 19 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tuttu.



2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında İtalya'nın Milan takımında forma giydi.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu.

Manchester City'de 47 maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı.

Kulüp kariyerinde 382 maçta 58 golü bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı'nda forma giyiyor. 35 maçta 7 golü var.