Galatasaray zar zor yolladı Amedspor teklif yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da teknik direktörün belli olmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

AMEDSPOR'UN HEDEFİ WILFRIED ZAHA

Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmayı planlayan Diyarbakır ekibi sürpriz bir isme yöneldi. Amedtv'de yer alan habere göre; yönetim, bir dönem Galatasaray forması da giyen Wilfried Zaha'yı transfer etmek için harekete geçti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

MLS ekiplerinden Charlotte FC'de forma giyen Wilfried Zaha'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Oyuncuyla temas sağlayan Amedspor'un 1+1 yıllık anlaşma teklif ettiği kaydedildi.

13 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Charlotte FC formasıyla sadece 13 maça çıkabilen Wilfried Zaha, bin 162 dakika sahada kaldı. Zaha, 3 gol ve 2 asist kaydetti.