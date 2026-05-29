Galatasaray yollamaktan vazgeçti: Yeni sezon daha çok süre bulacak
Galatasaray'da Okan Buruk, 19 yaşındaki Renato Nhaga hakkındaki kararını değiştirdi. Buruk, genç futbolcuyu kiralamak yerine takımda tutacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Yönetime raporunu sunan teknik direktör Okan Buruk, Renato Nhaga hakkında fikrini değiştirdi.
OKAN BURUK KİRALIK YOLLAMAKTAN VAZGEÇTİ
19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi planlayan Okan Buruk kararından vazgeçti. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon futbolcuya daha fazla süre vermeyi planladığı kaydedildi.
SEZON ÖNCESİ KAMPINDA YAKINDAN İLGİLENECEK
Renato Nhaga'nın orta sahadaki enerjisi ve oyun disiplininden mutlu olan Okan Buruk, yaz kampında yakından ilgileneceği ifade edildi.
5 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga, sadece 5 maçta forma giyebildi. Nhaga, 2 gol kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi