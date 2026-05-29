Galatasaray yollamaktan vazgeçti: Yeni sezon daha çok süre bulacak

Galatasaray'da Okan Buruk, 19 yaşındaki Renato Nhaga hakkındaki kararını değiştirdi. Buruk, genç futbolcuyu kiralamak yerine takımda tutacak.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Yönetime raporunu sunan teknik direktör Okan Buruk, Renato Nhaga hakkında fikrini değiştirdi.

OKAN BURUK KİRALIK YOLLAMAKTAN VAZGEÇTİ

19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi planlayan Okan Buruk kararından vazgeçti. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon futbolcuya daha fazla süre vermeyi planladığı kaydedildi.

SEZON ÖNCESİ KAMPINDA YAKINDAN İLGİLENECEK

Renato Nhaga'nın orta sahadaki enerjisi ve oyun disiplininden mutlu olan Okan Buruk, yaz kampında yakından ilgileneceği ifade edildi.

5 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga, sadece 5 maçta forma giyebildi. Nhaga, 2 gol kaydetti.

