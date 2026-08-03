Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 1.93'lük yıldız imzayı attı

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 1.93'lük yıldız imzayı attı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini resmen duyurdu. 1.93 boyundaki ABD'li oyuncu imzayı attı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 1.93'lük yıldız imzayı attı

Galatasaray Kulübü voleybolda bir yıldızı daha kadrosuna kattı. 1.93 boyunundaki ABD'li oyuncunun transferi resmen açıklandı. Micah Mah'a'nın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Galatasaray açıkladı: Yeni sözleşmeye imzayı attıGalatasaray açıkladı: Yeni sözleşmeye imzayı attı

Türkiye'de daha önce de forma giyen Micah Mah'a, Efeler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

"GALATASARAY'A HOŞ GELDİN MICAH MAH'A"

Sarı kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray'a hoş geldin Micah Ma’a
Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Amerikalı pasör Micah Ma’a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 1.93'lük yıldız imzayı attı - Resim : 2
2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek.
Kulüp kariyerine Stade Poitevin Volley Beach’inde başlayan ve GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal’da forma giyen oyuncumuz pasör, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.
Micah Ma’a oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası, 2 AXA Sigorta Kupa Voley kazandı. Bu turnuvalarda en iyi pasör ödüllerini de kazanan oyuncumuz, milli takım kariyerinde Olimpiyat üçüncülüğü kazandı.
Micah Ma’a’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro