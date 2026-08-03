Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 1.93'lük yıldız imzayı attı

Galatasaray Kulübü voleybolda bir yıldızı daha kadrosuna kattı. 1.93 boyunundaki ABD'li oyuncunun transferi resmen açıklandı. Micah Mah'a'nın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Türkiye'de daha önce de forma giyen Micah Mah'a, Efeler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

"GALATASARAY'A HOŞ GELDİN MICAH MAH'A"

Sarı kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray'a hoş geldin Micah Ma’a

Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Amerikalı pasör Micah Ma’a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Kulüp kariyerine Stade Poitevin Volley Beach’inde başlayan ve GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal’da forma giyen oyuncumuz pasör, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.

Micah Ma’a oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası, 2 AXA Sigorta Kupa Voley kazandı. Bu turnuvalarda en iyi pasör ödüllerini de kazanan oyuncumuz, milli takım kariyerinde Olimpiyat üçüncülüğü kazandı.

Micah Ma’a’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz.