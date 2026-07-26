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Galatasaray Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi (yarın) İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Venezia maçı S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.

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AVUSTURYA KAMPI SONRASI 2 MAÇ DAHA YAPACAK

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

1 GALİBİYET 1 YENİLGİ YAŞADI

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

SEZONU SAHASINDA AÇACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu kendi sahasında açacak.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum FK ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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