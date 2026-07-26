Galatasaray Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi (yarın) İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Venezia maçı S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.

AVUSTURYA KAMPI SONRASI 2 MAÇ DAHA YAPACAK

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

1 GALİBİYET 1 YENİLGİ YAŞADI

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

SEZONU SAHASINDA AÇACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu kendi sahasında açacak.

Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum FK ile karşılaşacak.