Galatasaray Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi (yarın) İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Venezia maçı S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.
AVUSTURYA KAMPI SONRASI 2 MAÇ DAHA YAPACAK
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.
1 GALİBİYET 1 YENİLGİ YAŞADI
Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.
SEZONU SAHASINDA AÇACAK
Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu kendi sahasında açacak.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum FK ile karşılaşacak.