Galatasaray ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra, kalan iki bilet için eleme turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulübü açıkladı. Türkiye'den Galatasaray MCT Technic ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken, Manisa Basket ile Denizli Basket eleme turlarında mücadele edecek.

TOPLAM 61 BAŞVURU YAPILDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne başvuru süreci 19 Haziran'da sona ererken, organizasyonda yer almak için toplam 61 kulüp başvuruda bulundu.

Organizasyonun 11'inci sezonunda 16 ülke şampiyonu yer alacak. Bu takımlardan 9'u normal sezona doğrudan katılacak. ALBA Berlin (Almanya), Spartak Office Shoes (Sırbistan), ERA Nymburk (Çekya), Cibona (Hırvatistan), Windrose Giants Antwerp (Belçika), Falco KC Szombathely (Macaristan), FC Porto (Portekiz), Legia Warszawa (Polonya) ve Sabah BC (Azerbaycan) şampiyon kontenjanından normal sezonda mücadele edecek.

Normal sezona doğrudan katılacak 30 takım arasında üç kulüp ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bu takımlar BK KVIS Pardubice, Trabzonspor ve FC Porto olacak.

Yeni sezon başladığında AEK BC, organizasyonun 11 sezonunun tamamında yer alan tek kulüp olma özelliğini sürdürecek.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DOĞRUDAN KATILACAK

Normal sezona doğrudan katılacak 30 takım şöyle:

Rytas Vilnius (Litvanya, son şampiyon), Asisa Joventut (İspanya), UCAM Murcia (İspanya), Surne Bilbao (İspanya), Unicaja (İspanya), ALBA Berlin (Almanya), BMA365 Bamberg Baskets (Almanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Juventus Utena (Litvanya), Nanterre 92 (Fransa), Cholet Basket (Fransa), SIG Strasbourg (Fransa), AEK BC (Yunanistan), Peristeri Betsson (Yunanistan), Trabzonspor (Türkiye), Galatasaray MCT Technic (Türkiye), ERA Nymburk (Çekya), BK KVIS Pardubice (Çekya), Spartak Office Shoes (Sırbistan), Cibona (Hırvatistan), Legia Warszawa (Polonya), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Pallacanestro Varese (İtalya), Igokea m (Bosna Hersek), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Hapoel Holon (İsrail), Sabah BC (Azerbaycan), Falco KC Szombathely (Macaristan), Windrose Giants Antwerp (Belçika) ve FC Porto (Portekiz).

ELEME TURUNDA 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Eleme Turu'nda mücadele edecek 24 kulüp iki ayrı turnuvaya ayrılacak. Her turnuvanın kazananı normal sezona katılma hakkı elde edecek.

İlk turnuvada normal sezonda temsil edilmeyen ülkelerden gelen 8 şampiyon ve finalist takım yer alacak. Bu gruptaki takımlar; BC Batumi 2010 (Gürcistan), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Landstede Hammers (Hollanda), Patrioti Levice (Slovakya), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ve Salon Vilpas (Finlandiya) olarak açıklandı.

İkinci turnuvada ise sıralamadaki en iyi 16 kulüp mücadele edecek. Bu grupta BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), Fitness First Würzburg Baskets (Almanya), Lions de Geneve (İsviçre), Manisa Basket (Türkiye), Kolossos H Hotels BC (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Promitheas Patras BC (Yunanistan), Rilski Sportist (Bulgaristan), Rio Breogan (İspanya), SL Benfica (Portekiz), RASTA Vechta (Almanya), VEF Riga (Letonya) ve Denizli Basket (Türkiye) yer alacak.