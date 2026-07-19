Galatasaray ve Fenerbahçe transferde rakip oldu: Türkiye'ye gelmek için şartı ortaya çıktı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE HEDEF RAFAEL LEAO

İtalyan basınında yer alan habere göre; hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Rafael Leao'yla ilgileniyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ KARŞILANIRSA GELMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde Portekizli futbolcunun maaş beklentisini karşılayan bir teklif gelmesi halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

CHELSEA DE TAKİPTE

Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de oyuncuya ilgisi olsa da henüz somut bir adım atılmadı. Leao için daha önce de Tottenham iddiası gündeme gelmişti.

10 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leao, bin 968 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki sol kanat, 10 gol ve 3 asist kaydetti.