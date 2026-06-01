Halk TV Spor Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza yağdı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, çeyrek final sonrası Galatasaray'a 830 bin lira ve Beşiktaş'a 430 bin lira para cezası uygulandı. Beşiktaş İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu'na da 50 bin 625 lira para cezası verildi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası verdi.

GALATASARAY'A 840 BİN LİRA PARA CEZASI

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde 28 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan "salon ve seyirci olayları" dolayısıyla sarı-kırmızılılara toplam 830 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

MURAT MÜRTEZAOĞLU'NA CEZA

Kurul tarafından Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu'na ise aynı müsabakada "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle 50 bin 625 lira para cezası verildi.

BEŞİKTAŞ'A DA 430 BİN LİRA

Akatlar'da 30 Mayıs'ta oynanan play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında siyah-beyazlı taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle Beşiktaş'a da 430 bin lira para cezası uygulandı.

