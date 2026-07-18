Galatasaray ve Beşiktaş rakip oldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Her iki ekip de Arthur Theate'yle ilgileniyor.
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Yeni sezon öncesi defans hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ARTHUR THEATE
Alman basınından Bild'in haberine göre; her iki kulüp de Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'yi kadrosuna katmak istiyor.
PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE
Öte yandan Premier Lig'den Nottingham Forest, Bournemouth ve Crystal Palace'ın da Belçikalı futbolcuya ilgisi bulunuyor.
CAN UZUN'U DA İSTİYORLAR
Haber de ayrıca Galatasaray yönetiminin Alman kulübüyle Arthur Theate için de pazarlık masasında olduğu vurgulandı.
1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Arthur Theate, 2 bin 984 dakika sahada kaldı. Arthur Theate bu sürede 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi