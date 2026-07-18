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Galatasaray ve Beşiktaş rakip oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Her iki ekip de Arthur Theate'yle ilgileniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray ve Beşiktaş rakip oldu

Yeni sezon öncesi defans hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ARTHUR THEATE

Alman basınından Bild'in haberine göre; her iki kulüp de Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş rakip oldu - Resim : 1

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE

Öte yandan Premier Lig'den Nottingham Forest, Bournemouth ve Crystal Palace'ın da Belçikalı futbolcuya ilgisi bulunuyor.

CAN UZUN'U DA İSTİYORLAR

Haber de ayrıca Galatasaray yönetiminin Alman kulübüyle Arthur Theate için de pazarlık masasında olduğu vurgulandı.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Arthur Theate, 2 bin 984 dakika sahada kaldı. Arthur Theate bu sürede 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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