Galatasaray vakit kaybetmedi: Fenerbahçe'nin planlarını bozmak için harekete geçti

Yeni sezon öncesi hazırlıklara başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Mauro Icardi'yle devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde bir sonuç alamayan sarı-kırmızılılar forvet hattına takviye yapma peşinde.

GALATASARAY'DA HEDEF BERTUĞ YILDIRIM

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

EMİN BAYRAM'DAN GELECEK PARADAN VAZGEÇTİLER

Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın Başakşehir'e gitmesi halinde gelir elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Bertuğ Yıldırım için bu paydan da vazgeçmeye hazır.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu için Anthony Musaba artı bir miktar para vermeyi teklif etti.