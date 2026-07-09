Galatasaray vakit kaybetmedi: Fenerbahçe'nin planlarını bozmak için harekete geçti
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Bertuğ Yıldırım için temaslarını sıklaştırdı.
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Yeni sezon öncesi hazırlıklara başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Mauro Icardi'yle devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde bir sonuç alamayan sarı-kırmızılılar forvet hattına takviye yapma peşinde.
GALATASARAY'DA HEDEF BERTUĞ YILDIRIM
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.
EMİN BAYRAM'DAN GELECEK PARADAN VAZGEÇTİLER
Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın Başakşehir'e gitmesi halinde gelir elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Bertuğ Yıldırım için bu paydan da vazgeçmeye hazır.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu için Anthony Musaba artı bir miktar para vermeyi teklif etti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi