Galatasaray vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
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Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray izin yapmadı.
GÖZTEPE MAÇI SONRASI HAZIRLIKLAR HEMEN BAŞLADI
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
4 Eylül Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY 7 PUAN TOPLADI
Sarı-kırmızılılar ilk 3 haftanın ardından 7 puan toplamayı başardı. Bir maçı eksik Başakşehir'in ise 3 puanı bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi