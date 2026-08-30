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Galatasaray vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray izin yapmadı.

GÖZTEPE MAÇI SONRASI HAZIRLIKLAR HEMEN BAŞLADI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

4 Eylül Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY 7 PUAN TOPLADI

Sarı-kırmızılılar ilk 3 haftanın ardından 7 puan toplamayı başardı. Bir maçı eksik Başakşehir'in ise 3 puanı bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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