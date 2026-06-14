Galatasaray vakit kaybetmeden Hacıosmanoğlu'na başvurdu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor. 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralı nedeniyle zora giren sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çaldı.

GALATASARAY'DAN 10+2+2 ÖNERİSİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, yabancı kuralının 10+2+2 şeklinde revize edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray talebinde 2000 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcuları kapsaması, diğer iki oyuncunun ise daha önceden federasyonun belirlediği gibi 23 yaş altı kriterine uygun olması talep edildi.

"AKIL DIŞI VİZYONSUZLUK"

Okan Buruk yabancı kuralında dair daha önce yaptığı açıklamada "Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur" demişti.