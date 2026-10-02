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Halk TV Spor Galatasaray uzatmalarda kaybetti: İlk mağlubiyetini aldı

Galatasaray uzatmalarda kaybetti: İlk mağlubiyetini aldı

Karşıyaka sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Uzatmalara giden maçta İzmir ekibi parkeden 78-71 galip geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray uzatmalarda kaybetti: İlk mağlubiyetini aldı

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

KARŞIYAKA UZATMALARDA KAZANDI

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 65-65 eşitlikle bitti. Uzatmalara giden maçta İzmir ekibi parkeden 78-71 galip geldi.

DETAYLAR

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Karşıyaka: Weber 3, Munford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer

1.⁠ ⁠Periyot: 18-13

Devre: 35-34

3.⁠ ⁠Periyot: 50-48

Normal Süre: 65-65

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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