Galatasaray uzatmalarda kaybetti: İlk mağlubiyetini aldı
Karşıyaka sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Uzatmalara giden maçta İzmir ekibi parkeden 78-71 galip geldi.
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.
KARŞIYAKA UZATMALARDA KAZANDI
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 65-65 eşitlikle bitti. Uzatmalara giden maçta İzmir ekibi parkeden 78-71 galip geldi.
DETAYLAR
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka: Weber 3, Munford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 18-13
Devre: 35-34
3. Periyot: 50-48
Normal Süre: 65-65
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi