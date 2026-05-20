Galatasaray uçuyor mu? "Allah kerim durumu!"

Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğu kazanmasından sonra sportif ve mali anlamda rakipleriyle arayı açtığı iddia edilirken, dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

"Medyada geleneksel Galatasaray övgüleri başladı ve devam ediyor. Tamam şampiyon oldu. Eyvallah. Hatta büyük bir kesim sportif ve mali anlamda artık arayı açtığını söylüyor. Peki hemen bakalım öyle mi?" diyen gazeteci Halil Özer, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kazın ayağı hiç öyle değil. Öncelikle bu pahalı kadroya rağmen tamamen Osimhen’e bağlısın. O yoksa yoksun. Önce Süper Kupa’yı kaybettin. Hem de ezeli rakibin Fenerbahçe’ye. Kupada karşına genç kadrosu ile çıkan Gençlerbirliği’ne elendin. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında muhtemel bir faciadan dönüp havlu attın. Süper Lig’de ise Fenerbahçe en rahat şampiyonluğunu alacakken DNA’sına yerleşen klasik hatalarla kendi eliyle kupayı sana verdi. Peki 350 milyon euroluk takımın başarısı bu mu olmalıydı? Tabii ki hayır."

"NAKİT SIKINTISI ÜST DÜZEYDE"

Mali konulara da değinen Halil Özer, şöyle devam etti:

"Şu anda tam 510 milyon dolar borç var. Nakit sıkıntısı üst düzeyde. Gelirlerin giderleri karşılaması mümkün değil. Bankalar Birliği’nden çıktın. Tamam. Ama şu anda ‘Keşke çıkmasaydık’ durumuna gelindi.Çünkü orada faizler yüzde 35 civarındaydı. Şimdi ise alınan kredileri yüzde 65 civarında geri ödemek zorundasın. Bir de üstüne mali disiplin kayboldu. Bankalar Birliği kontrolü bitti. Yani Allah kerim durumu. Yani öyle bir pozisyona gelindi ki bütün öz sermayelerini satsan borçlarının yüzde 62’sini ödeyebilirsin.

Diyeceğim, şu anda Galatasaray yönetiminin Osimhen tarzı transfer yapması bu şartlar altıda çok zor. Aksine yüksek maaş yüklerinden kurtulmak için futbolcu da satmak zorundalar.

Sezonu detoks yaparak geçirme şansın da yok. Anlaşılacağı gibi öyle uçma filan yok. Ne diyelim Allah kolaylık versin."