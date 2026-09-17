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Galatasaray transferi resmen açıkladı: PSG'de de oynamıştı

Galatasaray, savunma transferini resmen açıkladı. Genç futbolcu PSG'de de oynamıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray transferi resmen açıkladı: PSG'de de oynamıştı

Galatasaray Kulübü, yeni transferi resmen açıkladı. Savunmaya takviye yaptı. Genç futbolcu PSG'de de (Paris Saint Germain) oynamıştı.

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Yapılan açıklamada sözleşmenin imzalandığı da belirtildi.

FRANSA U19 MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Fransa U19 Milli Takımı oyuncusu Lahna Diawara ile sözleşme imzaladı.
12 Eylül 2007 doğumlu savunma oyuncusu, futbol eğitimine Fransa’da Torcy Paris Vallée de la Marne altyapısında başladı. 2022 yılında Paris Saint-Germain altyapısına katılan genç oyuncu, PSG’nin ardından Paris FC forması giydi.
Fransa’nın genç milli takım kategorilerinde de forma giyen Diawara, U16 ve U19 seviyelerinde ülkesini temsil etti.

Galatasaray transferi resmen açıkladı: PSG'de de oynamıştı - Resim : 2
Lahna Diawara, Galatasaray YouTube kanalına yaptığı açıklamada "Burada profesyonel bir adım attığım için çok mutluyum. Kariyerim için çok büyük bir adım. Çok heyecanlıyım. Burada olduğum için, kendimi geliştirdiğim için ve en iyisini vermeye hazırlandığım için de çok mutlu hissediyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Hedefim kazanmak.” dedi.
Lahna Diawara’ya Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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