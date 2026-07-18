Galatasaray transferi bitirdi: İmzalar atıldı

Galatasaray MCT Technic'den dikkat çeken transfer hamlesi geldi.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

''Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanović ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

Profesyonel kariyeri boyunca Budućnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia formaları giyen Ivanović; EuroLeague, EuroCup, Adriyatik Ligi ve Serie A gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında önemli başarılara imza attı.

190 cm boyundaki deneyimli guard; yüksek oyun görüşü, pick-and-roll organizasyonlarındaki etkinliği, dış şut tehdidi ve kritik anlardaki liderliğiyle yeni sezonda Galatasaray MCT Technic'in oyun kurucu rotasyonuna önemli bir güç katacak.

Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.

Nikola Ivanović Kimdir?

19 Şubat 1994 tarihinde Karadağ'ın Podgorica kentinde dünyaya gelen Nikola Ivanović, 1.90 metre boyunda olup oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapabilen Karadağ Milli Takımı oyuncusudur.

Basketbola ülkesinin önemli kulüplerinden Budućnost VOLI altyapısında başlayan Ivanović, henüz genç yaşlarda Avrupa basketbolunun dikkat çeken guardlarından biri hâline geldi. Gerek skor üretme becerisi gerekse takım arkadaşlarını oyuna dahil eden yapısıyla kısa sürede Budućnost'un lider isimlerinden biri oldu''