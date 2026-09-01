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Halk TV Spor Galatasaray transferde anlaşmayı yaptı: Maaşı belli oldu

Galatasaray transferde anlaşmayı yaptı: Maaşı belli oldu

Galatasaray, Yusuf Akçiçek kiralık transferinde anlaşmaya vardı. Yönetim, yıllık 5.2 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının yarısını ödeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray transferde anlaşmayı yaptı: Maaşı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Rafael Leao transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılarda gözler stoper transferine çevrildi.

YUSUF AKÇİÇEK'LE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmzılılar, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'e talip oldu. Oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, hem Al Hilal hem de Yusuf Akçiçek ile anlaşmaya vardı. Lig yönetiminin resmi onayı vermesinin ardından imzalar resmen atılacak.

Galatasaray transferde anlaşmayı yaptı: Maaşı belli oldu - Resim : 1

MAAŞININ YARISI ÖDENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin oyuncuya ödeyeceği para da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 5.2 miyon euro kazanan Yusuf Akçiçek'in maaşının sadece yarısını ödeyecek. Yusuf Akçiçek'in cebinden Galatasaray'ın cebinden 2.6 milyon euro çıkmış olacak.

22 MİLYON EUROYA FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Geçtiğimiz sezonun başında 22 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, 24 maçta forma giydi. 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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